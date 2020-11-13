Львов, Украина, , 08:58 — REGNUM 50 тыс. жителей Львова могут пострадать в результате введения «карантина выходного дня». Об этом заявил мэр города Андрей Садовый 12 ноября в эфире телеканала «1+1».

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По его словам, Львов — это город малого и среднего бизнеса, который несёт основные потери из-за ужесточения карантинных ограничений.

«В этом году мы, как город, недополучаем 1 млрд грн. Знаете, сколько государство забирает из нашего бюджета реверсной дотации? 591 млн. (примерно $35,5 млн и $21 млн соответственно — ИА REGNUM)», — рассказал Садовый.

Мэр пожаловался на то, что город отдаёт деньги в бюджет страны и «получает крохи» из фонда по борьбе с последствиями пандемии.

«Как мы можем сосуществовать в стране, когда одним можно всё, а другим ничего?» — добавил он.

Садовой спрогнозировал, что из-за «карантина выходного дня» пострадают 50 тыс. львовян, которые окажутся на улице и пойдут к местному совету.

Напомним, ранее правительство Украины приняло решение ввести карантинные ограничения, которые будут действовать во время выходных. Ряд городов, включая Львов, отказались выполнять данное решение, мотивируя это тяжёлой экономической ситуацией на местах.

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