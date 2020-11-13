Ереван, , 09:00 — REGNUM Задержанный 12 ноября за организацию протестной акции с требованием отставки премьера-министра Армении Никола Пашиняна лидер оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян освобожден из-под стражи судом в Ереване. Об этом 13 ноября сообщил адвокат оппозиционного политика Ерем Саркисян.

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"Суд счел задержание Царукяна неправомочным», — написал адвокат оппозиционного лидера на своей странице в соцсети Facebook.

При этом известно, что накануне Гагик Царукян был задержан по статье 225.1 УК Армении (организация и участие в несанкционированном митинге).

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября министры иностранных дел России и Армении Сергей Лавров и Зограб Мнацаканян обсудили по телефону положение в Нагорном Карабахе и судьбу армянского культурного наследия в этом регионе.