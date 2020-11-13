Вашингтон, , 08:50 — REGNUM Кандидат в президенты Соединённых Штатов Джозеф Байден (Демпартия) одержал победу на президентских выборах в колеблющемся штате Аризона, передает CNN.

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По данным телеканала, после обработки 99% бюллетеней Байден набирает в этом штате 49,4% голосов, действующий глава государства республиканец Дональд Трамп — 49,1%. Разница между кандидатами составляет более 11 тыс. голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента США состоялись 3 ноября. Подсчёт голосов не завершён до сих пор. Несмотря на это, кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джозеф Байден 7 ноября заявил о своей победе на президентских выборах, а ранее об этом объявили крупнейшие американские СМИ.

Накануне предвыборный штаб президента США Дональда Трампа подал иск в федеральный суд штата Мичиган с требованием остановить признание властями результатов подсчета голосов избирателей

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