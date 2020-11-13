Москва, , 08:38 — REGNUM Посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль-оглы допустил двусмысленное высказывание, объяснив уничтожение российского вертолета Ми-24 над Арменией принципом «на войне как на войне». Об этом заявили в МИД России, комментируя слова дипломата.

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец войны в Нагорном Карабахе — все новости»

Ранее Бюльбюль-оглы в ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» заявил, что «на войне как на войне: всякое может быть». Российский МИД назвал такую позицию большой ошибкой.

«Если Россия исповедовала бы принцип «на войне как на войне», то ответ был бы сокрушительным», — приводит РИА Новости комментарий внешнеполитического ведомства.

Однако в Москве восприняли слова азербайджанской стороны о признании вины и извинениях за трагический инцидент с Ми-24. Россия ожидает скорейшего расследования и наказания виновных, как обещал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В МИД также надеются, что «никаких двусмысленных заявлений» со стороны Азербайджана на эту тему больше не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября российский вертолёт Ми-24 был сбит в воздушном пространстве Армении военными Азербайджана, два члена экипажа погибли. Официальный Баку признал вину, принёс России извинения и заявил о готовности выплатить компенсацию за уничтоженный вертолёт. Азербайджанская прокуратура возбудила по факту происшествия уголовное дело.