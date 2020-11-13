Тбилиси, , 08:29 — REGNUM Состоялись переговоры между представителями правящей партии «Грузинская мечта» и лидерами оппозиционных партий, что важно уже само по себе. Об этом, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», сказал председатель парламента Грузии, член правящей партии Арчил Талаквадзе.

Он прокомментировал прошедшую 12 ноября встречу политических оппонентов в резиденции посла США в Тбилиси. Ранее представители оппозиционных партий заявили, что согласны обсуждать только то, как будут проводиться повторные выборы в парламент.

«В первую очередь позитивно то, что между политическими партиями начался диалог, и важно, что мы договорились о проведении еще одного раунда политических консультаций», — сказал Талаквадзе журналистам.

Он добавил, что в «Грузинской мечте» настроены решить вопросы, поставленные представителями оппозиции по поводу итогов парламентских выборов, и «сблизить позиции». Талаквадзе также отметил позитивную роль, которую сыграли в этой встрече послы США и Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах в парламент Грузии, по данным ЦИК, победила правящая партия «Грузинская мечта». Оппозиционные партии не признали итоги голосования, отказались входить в парламент и начали проводить массовые акции протеста.

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