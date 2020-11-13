Атланта, США, , 07:44 — REGNUM Решение уйти на домашний карантин принял вице-губернатор американского штата Джорджия республиканец Брэд Раффенспергер, который отвечает за подсчет бюллетеней на всеобщих выборах в регионе, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заместителя чиновника Джордану Фуш.

Следите за развитием событий в трансляции: «В США выбирают президента — все новости»

На такой шаг Раффенспергер решился пойти из-за обнаружения новой коронавирусной инфекции у его супруги. Предварительно вице-губернатор сдаст тест на SARS-CoV-2.

В случае положительного результата теста на заражение этим вирусом помощник чиновника и другие сотрудники, находившиеся с ним в контакте, также сдадут анализы и уйдут на карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября Брэд Раффенспергер заявил, что в Джорджии будет проведен пересчет всех бюллетеней, касающихся выборов президента США в штате.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп не признает проигрыша до пересчета голосов в штате Джорджия — CNN