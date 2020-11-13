Вашингтон, , 07:28 — REGNUM Возможную отставку директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хэспел решили предотвратить несколько американских сенаторов, представляющих Республиканскую партию, передает телекомпания CNN со ссылкой на свои источники.

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По информации журналистов, американский президент Дональд Трамп собирается уволить Хэспел за потерю доверия вслед за руководителем Пентагона Марком Эспером.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября председатель комитета по делам вооруженных сил США в Палате представителей американского Конгресса Адам Смит заявил, что Дональд Трамп «поступил безрассудно», отправив в отставку Марка Эспера.

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