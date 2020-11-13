Нейпьидо, , 07:18 — REGNUM Правящая в Мьянме партия «Национальная лига за демократию» (НЛД) победила на всеобщих выборах в стране, сообщает пресс-служба избиркома страны.

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По итогам подсчета голосов, НЛД получила 346 депутатских мест в новом созыве законодательного органа. Отмечается, что такого количества депутатов достаточно, чтобы сформировать новое правительство.

Напомним, всеобщие выборы в Мьянме проходили 8 ноября, несмотря на ряд ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции. К настоящему времени в стране подтвердили 65,5 тыс. случаев инфицирования SARS-CoV-2. Уже смогли выздороветь 49,5 тыс. пациентов, еще около 1,5 тыс. с болезнью не справились и скончались.