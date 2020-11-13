Токио, , 06:34 — REGNUM Японская и китайская стороны ведут переговоры о возможном визите министра обороны Китая Вэя Фэнхэ в Японию, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на осведомленные источники.

Издание сообщает, что встречу собирались провести еще в октябре, однако до сих пор по организации встречи Вэя Фэнхэ с японским коллегой Нобуо Киси не достигнуты договоренности. Источники газеты отмечают, что в ближайшее время может состояться телефонный разговор между министрами обороны Японии и Китая.

На встрече стороны планируют обсудить ситуацию вокруг спорных островов в Южно-Китайском море. Спор за остров Сенкаку обострился в 2012 году. С того времени китайские военные корабли начали патрулировать акваторию возле спорных островов.