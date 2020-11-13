Москва, , 06:29 — REGNUM Национальная революция в Армении должна смести всю прозападную часть элиты и власти, установив национальный курс, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Иметь прозападную Армению с американцами и всем прочим, мы не имеем право. Ее поддерживать нельзя. Значит, сейчас, вот эта революция национальная должна привести к зачистке только этих фигур, а всего этого сегмента. Поэтому, я не без трогательности, например, смотрю на погром Фонда Сороса или чего-нибудь еще. Пустячок, а приятно, да? Может быть и хулиганство, нехорошо, есть в этом чуть-чуть вселяющее надежду», — заявил Кургинян.

По его словам, если волнения в Армении закончатся зачисткой проамериканского сегмента власти, элиты и истеблишмента Армении, и установлением власти национального, а потому прорусского сегмента, тогда композиция сторонником турецкого халифата может быть нарушена.

Кургинян также добавил, что новым главой Армении должен стать человек, который имеет абсолютно прорусский и национально-ориентированный вектор, а также хорошие отношение с президентом России.

В противном случае, отмечает политолог, если не отнять власть в Армении у ставленников британских спецслужб и различных фондов типа Фонда Сороса, она будет сметена под нажимом турецкого халифата, который будет оформляться совместно с Азербайджаном против России.