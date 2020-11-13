Вашингтон, 13 ноября 2020, 06:07 — REGNUM Коронавирусом SARS-CoV-2 заразился помощник президента США, консультант по судебным искам относительно нарушений на текущих президентских выборах Кори Левандовски, передает телеканал NBC News.
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По сведениям телеканала, советник ушел на домашний карантин и чувствует себя хорошо.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября стало известно о заражении коронавирусом советника президента США по политическим вопросам Брайана Джека.
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