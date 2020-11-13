Вашингтон, , 05:43 — REGNUM Свой проигрыш на выборах президента США не собирается признавать действующий глава Белого дома Дональд Трамп до тех пор, пока не будут известны результаты пересчета голосов в штате Джорджия, передает телеканал CNN со ссылкой на свой источник.

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Итоги проверки в регионе должны быть известны до 20 ноября. При этом 23 ноября истекают сроки для обнародования результатов выборов в штатах Мичиган и Пенсильвания, и Трамп, по мнению журналистов, может дождаться этой даты для оглашения своего решения.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября телеканал NBC News распространил информацию о том, что Дональд Трамп не планирует признавать итоги президентских выборов в США даже после завершения всех судебных споров.

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