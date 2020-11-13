Вашингтон, , 05:35 — REGNUM Помощник госсекретаря США по военно-политическим вопросам Кларк Купер с 14 по 23 ноября совершит вояж по странам Ближнего Востока для обсуждения сотрудничества в сфере военной торговли и безопасности. Об этом говорится в распространённом 12 ноября сообщении Госдепа.

В календаре поездки Купера значатся ОАЭ, Саудовская Аравия, Бахрейн и Израиль.

В сообщении американского внешнеполитического ведомства отмечается, что в ОАЭ (15−16 ноября) эмиссаром США будет обсуждаться «углубление партнёрства в области безопасности и предложенных закупок передовых оборонительных средств для сдерживания Ирана». В Саудовской Аравии (17−18 ноября) — торговля в сфере оборонных технологий. В Бахрейне — нормализация отношений с Израилем и расширение партнёрства в сфере морской безопасности.

В Израиле, в числе прочих вопросов, Купер планирует обсудить реализацию соглашений с рядом арабских стран — так называемых Авраамовых соглашений.

Как сообщало ИА REGNUM, помощник госсекретаря США по военно-политическим вопросам Кларк Купер заявил, что Соединённые Штаты недовольны тем, что Кипр не предпринимает никаких действий для недопуска военных кораблей России в свои порты.

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