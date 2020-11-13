Вашингтон, , 05:19 — REGNUM Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA, правительство США) считает президентские выборы 2020 года самыми безопасными в американской истории. Об этом говорится в распространённом заявлении агентства.

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«Нет никаких доказательств того, что какая-либо система голосования удалила или потеряла голоса, изменила голоса или была каким-либо образом скомпрометирована», — объяснили в CISA.

Там подчеркнули, что однозначный вывод о безопасности выборов сделан, несмотря на поступавшие претензии и имеющиеся в распоряжении некоторых сторон «возможности для дезинформации о процессе выборов».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что выборы президента США прошли 3 ноября 2020 года. Большинство бюллетеней в штатах уже учтены, однако официальные результаты подсчёта голосов будут известны позднее.

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