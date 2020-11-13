Вашингтон, , 05:15 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в отношении Ирана, который позволяет США устанавливать санкции против этой страны, продлил еще на год американский президент Дональд Трамп, сообщает пресс-служба Белого дома.

Указ о введении указанного режима был подписан еще в 1979 году 35-ым президентом США Джимми Картером после захвата в заложники в Тегеране нескольких американских граждан. Санкции предусматривают арест банковских счетов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее портал Axios распространил информацию о том, что Белый дом готовит новый крупный пакет санкций против Ирана, который может быть принят 20 января.

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