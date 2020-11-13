Киев, , 05:05 — REGNUM Принадлежащие украинским олигархам телеканалы не сообщают хороших новостей, а позитив превращают в негатив, заявил 12 ноября президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале.

«Хороших новостей на каналах наших разных бизнесменов и влиятельных политиков или нет, или позитив превращается в негатив», — сказал он в выпущенном видеообращении.

Зеленский пообещал, что теперь будет самостоятельно сообщать хорошие новости «без манипуляций» и «без вранья».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Владимир Зеленский заразился коронавирусом и отправился на лечение. 12 ноября советник главы офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Зеленский проходит лечение в больнице Феофания в Киеве.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава офиса Зеленского заразился COVID-19 вслед за своим шефом