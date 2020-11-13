Сан-Франциско, США, 13 ноября 2020, 04:39 — REGNUM Администрация социальной сети Twitter пометила около 300 тысяч сообщений, связанных с президентскими выборами в США, как «потенциально вводящие в заблуждение». Об этом говорится в распространённом 12 ноября заявлении компании.
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«Это число представляет 0,2% всех твитов, связанных с выборами в США, оставленных за этот период», — подсчитали в администрации соцсети.
Отмечается, что попавшие под цензуру сообщения публиковались с 27 октября и 11 ноября текущего года, то есть за неделю до и за неделю после выборов, которые прошли 3 ноября.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что 5 и 6 ноября социальная сеть Twitter скрыла десятки сообщений, опубликованных президентом США Дональдом Трампом.
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