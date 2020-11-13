Джизан, Саудовская Аравия, , 04:26 — REGNUM Две начинённые взрывчаткой лодки (брандера), отправленные хуситами с прибрежной территории Йемена в сторону плавучей платформы распределения нефтепродуктов, были перехвачены и уничтожены Саудовской Аравией. Об этом со ссылкой на источники в министерстве энергетики королевства 12 ноябрясообщает Саудовское агентство печати.

Отмечается, что в результате инцидента с дистанционно управляемыми заминированными лодками, вблизи плавучей станции, расположенной у побережья провинции Джизан, произошёл пожар. Пострадавших в результате возгорания, которое удалось оперативно ликвидировать, нет.

Напомним, в 2015 году коалиция во главе с Саудовской Аравией вмешалась в гражданскую войну в Йемене на стороне свергнутого шиитскими повстанцами правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, две начинённые взрывчаткой лодки, отправленные с прибрежной территории Йемена, 11 ноября были перехвачены и уничтожены коалицией во главе с Саудовской Аравией в южной части Красного моря.

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