Гаррисберг, США, , 04:21 — REGNUM Исковое заявление штаба действующего главы Белого дома Дональда Трампа, касающееся нарушения в ходе голосования в американском штате Пенсильвания, удовлетворил апелляционный суд региона, сообщает издание Philadelphia Inquirer.

Речь идет о жалобе республиканцев по поводу голосов избирателей, не предъявлявших удостоверение личности. По законам штата, проголосовавшие могли подтвердить свою личность, а значит и подлинность бюллетеней, в течение шести следующих дней — до 9 ноября. При этом госсекретарь Пенсильвании Кэти Буквар распорядилась продлить этот срок до 12 ноября.

Журналисты считают, что вердикт суда значительно не отразится на результатах, поскольку будет отсеяно лишь небольшое количество бюллетеней и они не учитывались при объявлении предварительных итогов голосования. Согласно ранее обнародованной информации кандидат от Демпратии Джо Байден опережал Трампа на 54 тысячи голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября госсекретарь американского штата Джорджия Брэд Раффенспергер заявил, что в регионе проведут ручной пересчет голосов избирателей, проголосовавших на выборах президента США.

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