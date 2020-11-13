Москва, , 04:16 — REGNUM Заявление посла Азербайджана в Москве Полада Бюльбюль оглы о сбитом российском вертолёте Ми-24 раскритиковали в министерстве иностранных дел России.

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«Ожидаем скорейшей реализации заверений президента (Азербайджана Ильхама) Алиева о проведении расследования и наказании виновных», — говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что сказанные азербайджанским послом «на войне как на войне — всякое может быть» являются двусмысленными и призвали Баку не допускать их впредь.

«Если Россия исповедовала бы принцип «на войне как на войне», то ответ был бы сокрушительным. В Москве же восприняли слова Баку о признании вины и извинениях», — напомнили в МИД России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, российской вертолёт Ми-24 был сбит азербайджанскими ВС 9 ноября 2020 года в 18:30 (время местное). Баку назвал это трагической ошибкой. Посол Полад Бюльбюль оглы, комментируя ситуацию, объяснил происшествие военными обстоятельствами.

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