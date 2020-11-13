Пекин, , 04:16 — REGNUM Проект закона о мерах поддержки ветеранов был представлен для рассмотрения высшим законодательным органом Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Проект закона о поддержке ветеранов был возвращен 23-й сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСПН) для рассмотрения в третьем чтении.

Обновленный проект по сравнению с предыдущим вариантом предусматривает, что все демобилизованные военнослужащие имеют право на бесплатное профессиональное образование или повышение квалификации для получения новых рабочих мест. Обучение будет проводиться местными органами власти, управляющими населенными пунктами, в которые они переселяются.

Согласно проекту, предприятия, государственные учреждения или общественные организации, которые нанимают демобилизованных военнослужащих в соответствии с государственными требованиями, будут пользоваться льготной налоговой политикой в соответствии с законом.

Комитет по Конституции и законодательству ВСНП, представивший проект на рассмотрение сессии, заявил в своем докладе, что проект закона уже относительно созрел для принятия.