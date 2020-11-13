Хабаровск, , 10:31 — REGNUM Тендер в 33,1 млн рублей на оказание охранных услуг для врио губернатора Хабаровского Края Михаила Дягтерёва вызвал критику со стороны интернет-сообщества. Граждане выразили своё мнение 13 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

«Человеку, у которого помыслы, совесть и руки чисты, охрана не нужна… Слишком дорого стране обходятся такие вот… слуги народа», — считает пользователь T.Slobod4ikova5775.

Многие отметили тот факт, что если люди любят своего руководителя, то ему не будет необходимости нанимать себе охрану. Граждане уверены, что подобным решением Дягтерёв показывает отношение народа к своей персоне.

«Вот она, любовь народная, что приходиться за казённый счёт телохранителей нанимать. Ну, так, видимо, любят. Так любят, аж зубы сводит», — пишет Денис Т.

Другие отметили, что Дягтерёв, в попытке защититься охранниками, ставит в опасность жизни этих же самих охранников.

«Как же Слуга Народа боится своего народа. А интересно, кто тогда его телохранителей охранять будет?», — задаётся вопросом Андрей А.

Некоторые комментаторы предложили Дягтерёву вместо найма телохранителей обратиться в полицию на тех, как он утверждает, ему угрожают. Если врио губернатора уверен в качестве работы силовых структур, то почему он не явится за помощью к ним? Таким вопросом задаются люди.

«А что, так можно было?! Пусть обратится в полицию с заявлением. Те, в свою очередь, может быть его и примут, но, скорее всего, скажут: «когда убьют, тогда и приходи». А тут ему 7 охранников…», — написал Иван И.

Часть пользователей отметила, что работа губернаторов в других регионах не требует, чтобы их тела охраняли телохранители. Более того, граждане поделились своими наблюдениями за политиками других стран.

«На днях про президента страны азиатской читала, который ездит на работу в общественном транспорте, и жена собственноручно моет дома полы. А тут тела охраняют свои и семью телохранителями… ну жесть, да и только!», — поделилась Галина М.

Напомним, 12 ноября правительство Хабаровского края объявило тендер на оказание услуг охраны главы региона Михаила Дягтерёва в 2021 году.