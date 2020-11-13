Северодвинск, Архангельская область, , 04:02 — REGNUM Фрегат Северного флота (СФ) ВМФ России «Адмирал Касатонов» 12 ноября провёл успешные боевые стрельбы главным ракетным комплексом «Калибр» по учебной береговой цели в Архангельской области. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

Цель, которая располагалась на полигоне Чижа в Архангельской области, была поражена головной частью крылатой ракеты «Калибр», преодолевшей более 1000 километров от точки пуска в Белом море.

Безопасность в закрытом водном районе при выполнении ракетных стрельб обеспечили корабли и суда Беломорской военно-морской базы СФ.

Отмечается, что ранее «Адмирал Касатонов» провёл в Баренцевом море артиллерийские стрельбы.

Как сообщало ИА REGNUM, российский фрегат проекта 22 350 «Адмирал Касатонов» совершил переход из Баренцева в Белое море и прибыл в Северодвинск.

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