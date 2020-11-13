Париж, , 03:57 — REGNUM Франция готова поучаствовать в мирном урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе, заяви французский президент Эммануэль Макрон в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

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«Президент выразил удовлетворение в связи с окончанием боевых действий, напомнил о своей дружбе с Арменией и ее народом, а также выразил свою готовность найти справедливое, долгосрочное и приемлемое для всех сторон в Нагорном Карабахе политическое решение», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее переговоры с главами МИД Армении и Азербайджана провел представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель. В ходе беседы он призвал дипломатов соблюдать принципы международного гуманитарного права в Нагорном Карабахе.

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