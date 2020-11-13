Москва, , 10:12 — REGNUM Решение властей штата Джорджия в США пересчитать в ручную голоса, отданные за кандидатов в президента страны, вызвало бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 13 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

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"Что-то про российское влияние ни слова на этот раз. Выглядит очень подозрительно. Наверно приберегают этот козырь напоследок», — считает Филимон Л.

Некоторые пользователи пришли к мнению, что просто ручного пересчёта в данной ситуации недостаточно. По их видению, необходимо провести расследование наказать тех, кто участвовал в подтасовке выборов.

«Их мало пересчитать. Их надо проверить на подлинность. Ну, столько свидетельств о подтасовке дат, о том, как голосовали мёртвые души, и пр. Выборы в США называется… Как про Украину читаешь», — поделилась мнением пользователь Дарья.

Ряд комментаторов выступили в поддержку действующего президента США Дональда Трампа. По мнению граждан, этот политик в скором времени установить справедливость в вопросе фальсификаций на выборах президента Соединённых Штатов, а его соперник Джозеф Байден понесёт наказание.

«Эх, Джо, надерёт тебе задницу Дональд, к бабке не ходи. Это еще цветочки из того, что он тебе приготовил. Джулиани на вас демократов столько нарыл, что на всех хватит. Один штат у вас уже забрали, а это 20 голосов. Ждите, скоро суды начнутся. Да плюс поголовная коррупция, от этого ты уже не отмажешься. Спалился, так сказать, на глазах у всего мира. Но, если все же не взирая ни на что, ты станешь куклой на посту президента, мало того, что вас ждет гражданская война, с вашей страной никто нужду справлять не станет на одном гектаре. Вонь от вас на весь мир, просто смердит жутко», — написал Александр М.

Отдельные пользователи указали, что прошедшее в США голосование за кандидатов на пост президента страны показало, насколько несовершенной является политическая система Америки. Граждане призвали российские власти усвоить уроки Соединённых Штатов и не допустить подобных эксцессов в Российской Федерации.

«США все ярче демонстрируют утопичность капиталистической системы. Думаю России пора приходить к гибридной системе. Явная деградация элиты не сулит ничего хорошего, как для страны, так и мира в целом. Те, кто нарушает законы справедливости и порядка ведут человечество в пропасть», — пишет пользователь под псевдонимом «Вячеслав Webmaster».

Напомним, 12 ноября стало известно, что в штате Джорджия, одном из ключевых на прошедших президентских выборах в США, чиновники проведут пересчет всех голосов, отданных за главных кандидатов.