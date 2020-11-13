Тегеран, , 08:08 — REGNUM 12 ноября вице-президент Ирана по правовым вопросам Лайя Джониди призвала Соединенные Штаты соблюдать свои международные обязательства. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Джониди сделала это заявление на встрече с новоназначенным послом Норвегии в Иране Сигвальдом Хауге, отметив, что Иран призывает Европейский союз участвовать в многостороннем сотрудничестве.

Она также призвала к установлению экономических и торговых связей с ЕС, назвав поведение США, особенно в последнее время, противоречащим дипломатическим нормам.

Норвежская сторона, в свою очередь, коснулась цивилизационной и культурной истории Ирана, подчеркнув, что дружественные отношения с этой страной имеют важное значение для норвежского правительства.

«Норвегия внимательно следит за развитием событий касательно СВПД», — сказал Хауге, отметив, что норвежские официальные лица надеются стать свидетелями возвращения США к соблюдению международных норм.