Тегеран, , 08:36 — REGNUM 12 ноября новоизбранный президент Боливии Луис Арсе объявил о восстановлении отношений между Ла-Пасом и Тегераном и заявил, что его страна всегда приветствовала расширение связей с иранским народом. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Согласно сообщению, опубликованному иностранными СМИ, президент Арсе на встрече получил верительные грамоты посла Ирана в Ла-Пасе.

«Боливия находится на пути восстановления дипломатических отношений, которые были разорваны при предыдущем правительстве», — отметил новый президент. Он подчеркнул: «Боливия продолжает укреплять совместные проекты с Ираном».

Напомним, что министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф во время своего недавнего визита в Боливию присутствовал на церемонии приведения к присяге Арсе и провел переговоры с новым президентом.