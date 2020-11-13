Тегеран, , 08:44 — REGNUM 12 ноября президент Ирана Хасан Рухани торжественно запустил несколько проектов в области медицины и образования. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Церемония запуска данных проектов прошла в режиме видеоконференции, поскольку многие мировые мероприятия, встречи и спортивные игры проводятся в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

Президент запустил проекты в различных частях Ирана, в том числе в южном городе Керман, в Куме к западу от иранской столицы Тегерана и в северо-восточном городе Мешхед. Данные проекты направлены на развитие таких важных сфер, как образование и медицина.

В последние месяцы правительство приступило к реализации плана запуска различных проектов по всей стране, чтобы следовать лозунгу под названием «Скачок производства», который был выдвинут Верховным лидером Исламской революции аятоллой Сейедом Али Хаменеи на новый иранский календарный год (начавшийся 20 марта 2020 года).