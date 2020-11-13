Тегеран, , 08:50 — REGNUM 12 ноября посол и постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт Раванчи заявил, что Тегеран выступает против установления каких-либо границ для мирных ядерных программ, подчеркнув, что Эр-Рияд должен демонстрировать прозрачность в своей ядерной деятельности. Об этом сообщило иранское агентство

Иранский посол выступил с заявлением на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной докладу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

В своем заявлении Тахт Раванчи отметил, что если Саудовская Аравия стремится к мирной ядерной программе, то она должна действовать прозрачно и добросовестно, а также позволить инспекторам МАГАТЭ проверять ее деятельность.

Иранский дипломат поблагодарил генерального директора МАГАТЭ за представленный доклад, заявив:

«Мирное использование ядерной энергии безусловно играет важную роль в научно-техническом и социально-экономическом развитии развивающихся стран».