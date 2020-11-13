Тегеран, , 08:56 — REGNUM 12 ноября утром министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отбыл из Исламабада в Тегеран в результате завершения своего двухдневного визита в Пакистан. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Секретарь министерства иностранных дел Пакистана и посол Ирана в Пакистане Сейед Мохаммад Али Хоссейни торжественно провожали Зарифа на авиабазе Нур-Хан в Исламабаде.

Министр иностранных дел Ирана, возглавлявший высокопоставленную политическую и экономическую делегацию, провел встречи с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, главнокомандующим армией генералом Камаром Джаведом Баджвой и своим коллегой Шахом Махмудом Куреши.

Это был четвертый визит министра иностранных дел Ирана в Пакистан с момента прихода к власти правительства Имрана Хана и в целом его 11-й визит в страну.