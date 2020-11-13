Москва, , 08:38 — REGNUM Решение действующего президента США Дональда Трампа уволить министра обороны США Марка Эспера со своего поста вызвало бурю комментариев со стороны пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 13 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

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«Трамп красавчик! Единственный не политик, а человек из бизнеса, хороший получился бы президент для своей страны, жаль, задавили, не довелось погонять либералов!», — поделился Иван И.

Многие комментаторы выступили с однозначной поддержкой такого решения президента США. По их видению, ему необходимо не останавливаться на достигнутом и начать чистку и в других ведомствах Соединённых Штатов.

«О! Это уже что-то. Теперь директора ЦРУ и АНБ. А директору ФБР дать поручение «почистить» эти конторы срочно, пока они из-под него кресло окончательно не выдернули», — считает пользователь под псевдонимом «Псевдоаналитик».

Некоторые комментаторы выступили с мнением, что Траму необходимо было уволить Эспера уже давно. Тем не менее, теперь граждане уверены, что у главы США теперь есть все шансы установить справедливость в вопросе голосования на выборах президента Соединённых Штатов.

«Давно надо было сменить Марка. Глядишь и отношения с Россией улучшились бы. Начинаю всё больше уважать Трампа. Ему, оказывается, колосниками на ногах висели все эти пентагоны и пр. Сейчас у него есть право разогнать их, пересчитать бюллетени, поставить себя президентом и наладить отношения с Россией. И всё это в рамках закона. Такова Америка!», — написал Alexandar U.

Часть пользователей выступила с предположением, что фигура Эспера ставила палки в колёса действиям Трампа на пути усмирения гражданских протестов в США. Теперь, считают люди, президент попытается использовать армию, чтобы улица не смогла переломить ситуацию после оглашения окончательных результатов голосования за президента.

«У Трампа Были разногласия со старым главой Пентагона Марком Эспером по вопросу использования армии для подавления беспорядков. Беспорядки вызванные движением BLM и просто гопотой спонсированной так называемыми демократами продемонстрировали свои возможности захвата власти. Эспер не соглашался использовать армию для подавления беспорядков. Сейчас, когда обстановка накаляется и после решения судов по разоблачению фальсификаций эти уличные армии выйдут на свои акции для защиты Байдена. Чтобы поддержать конституционный порядок и нейтрализовать эту демо-мафию возможно потребуется армия», — считает пользователь Вадим.

Напомним, 10 ноября действующий президент США Дональд Трамп принял решение уволить министра обороны США Марка Эспера со своего поста.