Вашингтон, , 03:28 — REGNUM Министерство торговли США приостановило вступление в силу запрета использования социальной сети TikTok на территории страны. Об этом 12 ноября сообщает газета The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что американское ведомство решило временно заморозить запрет, который должен был вступить в силу 12 ноября, в том числе и в связи с продолжающимся процессом в окружном суде Филадельфии (штат Пенсильвания). Также в суде округа Колумбия рассматривается ещё одно дело, инициированное владеющей социальной сетью китайской компанией ByteDance.

Напомним, власти США обвиняют сервис в возможной передаче информации о пользователях Китаю. Компания ByteDance, владеющая приложением, это отрицает. Указ «О борьбе с угрозой TikTok» президент США Дональд Трамп подписал в августе 2020 года.

В компании отмечают, что активно сотрудничали с американскими властями, чтобы разобраться в ситуации. Власти США обязали компанию ByteDance отказаться от всех американских активов, связанных с TikTok. Никакой «существенной ответной реакции» на свои предложения по «устранению опасений» в ByteDance не получили.

Как сообщало ИА REGNUM, TikTok потребовал в Апелляционном суде США обязать Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS) в администрации президента Дональда Трампа отреагировать на заявку компании.

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