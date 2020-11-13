Тегеран, , 09:12 — REGNUM 12 ноября временный поверенный в делах посольства Исламской Республики Иран в Ираке и глава департамента соседних стран при министерстве иностранных дел Ирака Эхсан Аль-Авади отметили важность укрепления отношений между Тегераном и Багдадом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В ходе встречи иранский дипломат Муса Ализаде-Табатабаи и иракский чиновник подчеркнули необходимость установления двусторонних отношений между соседними странами, а также обсудили пути укрепления связей на основе принципа взаимных интересов и борьбы с общими вызовами и угрозами.

Стороны также подчеркнули важность укрепления отношений между Ираном и Ираком во благо народов двух государств и обсудили механизмы открытия новых горизонтов сотрудничества в других областях, представляющих взаимный интерес.

Иранский дипломат высоко оценил сотрудничество с соседней страной, выразив надежду на его дальнейшее расширение в рамках реализации достигнутых договоренностей.