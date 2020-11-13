Тегеран, , 08:32 — REGNUM 11 ноября специальные представители Исламской Республики Иран и Пакистана по Афганистану провели обзор афганского мирного процесса. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 12 ноября.

Встреча состоялась в Исламабаде в ходе визита министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Пакистан.

Специальный представитель Пакистана по Афганистану посол Мохаммад Садик в своем твиттере написал: «Провел полезную дискуссию по афганскому миру с Тахерианом Фардом, специальным представителем Ирана по Афганистану, который посетил Исламабад вместе с министром иностранных дел Джавадом Зарифом».

«Мы договорились укреплять наше сотрудничество в поддержку мира в Афганистане», — отметил он.

Перед встречей министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши в беседе с журналистами IRNA заявил, что Тегеран и Исламабад разделяют общую точку зрения по афганскому вопросу.

«Они хотят мира и стабильности в Афганистане, мы тоже хотим того же. Мы договорились активизировать наше взаимодействие и сотрудничество по достижению безопасности и стабильности в этой стране», — заключил он.