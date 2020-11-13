Москва, , 08:43 — REGNUM Вхождение российского батальона военных в рамках миротворческой миссии в Нагорном Карабахе на территорию Степанакерта стало поводом для бурного обсуждение в сети. Граждане оставили свои комментарии 13 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

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Многие комментаторы призвали руководство России позаботиться о безопасности своих солдат. Кроме того, граждане обратились к Армении и Азербайджану не устраивать вновь боевые действия, чтобы не пострадали российские миротворцы.

«Граждане Армении и Азербайджана, не забывайте, что солдат миротворцев дома живыми ждут. Будьте благоразумны, остановите войну», — обращается Дмитрий Б.

Ряд комментаторов выступили с поддержкой миротворческой миссии России в Нагорном Карабахе. Граждане отметили благую роль Российской Федерации на данной территории и высказали надежду на скорейшее окончание конфликта между двумя республиками.

«Русским спасибо! … НАТО, США — одни лишь слова, чтобы прекратить огонь. А Россия — вместо слов действия, сразу показали, кто есть кто», — написал пользователь Pavel.

Большая часть комментаторов заявила о своём позитивном отношении к вводу российских миротворцев на территорию Карабаха. Пользователи отметили, что, несмотря на предрассудки у некоторой части людей, они уверены, что Россия вернёт мирную жизнь в данный регион.

«Россия, кто бы что не сказал, какие бы не были предрассудки и поспешные выводы, для Арцаха (Карабахцев), это всегда хорошо. За историю (не Армения, а именно Арцах). Понимаю, что Россия своё правое дело знает», — написала Diana.

Напомним, 12 ноября в Степанакерт вошел российский батальон военных в рамках миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.