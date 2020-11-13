Москва, , 10:00 — REGNUM Заявление Министерства иностранных дел России об ожидании расследования инцидента со сбитым российским вертолётом в Нагорном Карабахе со стороны Азербайджана в ответ на слова посла республики Полада Бюль-бюль оглы: «на войне как на войне, всякое может быть», вызвал обсуждение в сети. Граждане выразили свою точку зрения 13 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

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«Извинились — правильно сделали. Извинения принять, компенсацию тоже: 1 родственникам, за погибших летчиков по международным стандартам (по несколько лямов баксов), 2 государству стоимость вертушки со всем оборудованием, 3 компенсацию за обучение погибших летчиков, за обучение новых, 4 моральный ущерб, репутационные издержки, 5 упущенная выгода в продаже военной техники», — написал пользователь astrf-9.

Ряд граждан пришел к выводу, что Азербайджан выступает лишь наблюдателем в разворачивающейся геополитической игре между Российской Федерацией и Турцией.

«Азербайджану важнее интересы страны, чем пустые слова, которые говорит МИД России, прося от Азербайджана извинений за сбитый вертолет и расследование инцидента. А Посол Азербайджана просто отшутился по факту инцидента «На войне, как на войне». Потому, что как готовилось Соглашение, какую роль в этом вопросе играла и играет Турция, Азербайджан знает, и знает как Россия увязла в этих отношениях, где основную роль играет даже не геополитика, а финансовый интерес бизнес — элит двух стран», — пишет Александр А.

Отдельные пользователи пришли к мнению, что Российская Федерация должна была максимально жёстко ответить на факт убийства наших лётчиков. По их видению, не стоит ждать никаких расследований.

«Надо было сравнять район пуска ракеты с землей и прокомментировать так же: «ну это же война, что поделать»… «, — поделился пользователь Tcher.

Напомним, 13 ноября МИД РФ выступил с заявлением о том, что Россия ждёт скорейшей реализации заявления лидера Азербайджана Ильхама Алиева о расследовании инцидента с крушением вертолета Ми-24 и наказании виновных произошедшего. Данное сообщение стало ответом на слова посла Азербайджана Полада Бюль-бюль оглы, который заявил по факту данного инцидента следующее: «на войне как на войне, всякое может быть».