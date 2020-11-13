Вашингтон, , 02:53 — REGNUM Соединенные Штаты еще не выбрали главу своей делегации на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который должен состояться 20 ноября в дистанционном формате, заявила заместитель помощника госсекретаря по делам Австралии Сандра Оудкирк в ходе своего выступления.

«Я могу подтвердить, что на министерской встрече АТЭС Госдепартамент будет представлять первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн», — заявила она.

При этом главу всей американской делегации ведомство пока не определило. Оудкирк добавила, что США рассчитывают на продуктивный характер саммита АТЭС и успешные итоги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в неформальной встрече лидеров стран-участниц саммита АТЭС. Отмечалось, что соответствующее приглашение ему направил премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин.