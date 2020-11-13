Москва, , 02:53 — REGNUM На прошедшей неделе 33 летательных аппарата иностранных государств (30 самолётов-разведчиков и три БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было. Инфографику с данными Минобороны РФ 13 ноября опубликовала газета «Красная звезда».

Всего лётчиками ВКС России в рамках боевой подготовки было выполнено 88 лётных смен на 54 аэродромах. Самолёты военно-транспортной авиации совершили более 400 перелётов.

По данным Минобороны РФ, вооружённые силы в рамках боевой подготовки провели более 850 практических мероприятий на 35 полигонах. Десантниками было выполнено более 1,5 тыс. прыжков с парашютом.

Морские рубежи на прошедшей неделе охраняли более 40 подводных лодок, надводных кораблей и судов обеспечения.

В рамках гособоронзаказа отремонтированы и поставлены в войска самолёты Су-24, Ту-22 МЗ, самоходные артиллерийские гаубицы «Мста-СМ», боевые машины десанта БМД-4М, дизельная подводная лодка «Волхов».

По контракту на военную службу приняты около 700 солдат и сержантов. Поступили на военную службу 27 офицеров.

Как сообщало ИА REGNUM, атомный авианосец ВМС США USS Nimitz (CVN-68) и авианосец ВМС Индии «Викрамадитья» проведут совместные учения вблизи индийского побережья в районе Гоа.

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