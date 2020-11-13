Вашингтон, , 02:47 — REGNUM План по созданию цифровой медиакомпании, которая стала бы конкурентом телеканалу Fox News, прорабатывает президент США Дональд Трамп, сообщает портал Axios.

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Глава Белого дома и его сторонники недовольны действиями Fox News, который еще до оглашения итогов голосования признал победу на президентских выборах кандидата от демократов Джо Байдена. При этом указанный телеканал считается прореспубликанским.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября предвыборный штаб Дональда Трампа подал иск в федеральный суд штата Мичиган с требованием отменить результаты подсчета голосов избирателей до прояснения спорной ситуации.

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