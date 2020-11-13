Абуджа, , 02:08 — REGNUM Несколько боевиков из террористической группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были ликвидированы военнослужащими армии Нигерии на северо-востоке страны, сообщает пресс-служба нигерийских вооруженных сил.

Сообщается, что операция по ликвидации террористов проходила в лесу Самбиса в штате Борно. Военнослужащие действовали при поддержке авиации, которая нанесла несколько ракетно-бомбовых ударов по базам боевиков. В результате операции было ликвидировано несколько террористов, однако точное их число не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября нигерийская армия уничтожила группу вооруженных боевиков в штате Кадуна. Тогда военный вертолет нанес удары по базе террористов, в результате которых группировка была уничтожена.

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