Нью-Йорк, США, , 02:06 — REGNUM Решение продлить на один год работу миссии ООН по стабилизации ситуации в Центральноафриканской Республике (ЦАР) принял Совбез организации 12 ноября в ходе заседания.

Резолюция была одобрена единогласно. В стране действует одна из самых масштабных миссий ООН. В ней задействованы 11 650 миротворцев. В течение следующих 12 месяцев миссия будет помогать властям ЦАР в организации президентских, парламентских и региональных выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля на миссию ООН в Центральноафриканской Республике было совершено нападение боевиками из группировки «Return, Reclamation, Rehabilitation (3R)» («Возвращение, восстановление, реабилитация»). Погиб один миротворец из Руанды.

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