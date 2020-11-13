Подгорица, 13 ноября 2020, 00:46 — REGNUM Председатель парламента Черногории Алекса Бечич в своём профиле в социальной сети 12 ноября написал, что на последнем заседании была поднята тема проведения всесторонних реформ избирательного законодательства и формирование комитета по этому вопросу.
Председатель парламента отметил, что целью всех избирательных процессов является формирование доверия к ним, поддержание гендерного равенства и равноправия.
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