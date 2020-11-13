Могадишо, , 00:19 — REGNUM Взрыв произошел в доме министра в городе Кисмайо на юге Сомали, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на заявление местных властей.

По их данным, террористы из группировки «Аш-Шабаб"(организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытались совершить покушение на министра экологии и туризма Аидида Салеймана Хаши.

«Боевики заложили мину в углу моей спальни, но меня в это время там не было. Трое солдат, которые находились в комнате, погибли», — заявил министр.

На место происшествия оперативно выехали силовики и оцепили район теракта, однако задержать никого не смогли.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября террористы из «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на военную колонную на юге Сомали. В результате перестрелки четверо боевиков были ликвидированы. Военнослужащие также понесли потери — один солдат был убит, еще двое ранены.

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