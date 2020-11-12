Джидда, Саудовская Аравия, , 23:29 — REGNUM После взрыва на кладбище в саудовском городе Джидда наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд пообещал «очень жестко ударить» по экстремистам. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщает Le Figaro.

Комментируя взрыв, произошедший в присутствии консула Франции в Саудовской Аравии, ответственность за который взяла на себя ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), наследный принц заявил, что Саудовская Аравия «продолжит бороться с любыми экстремистскими идеями и действиями».

Как сообщало ИА REGNUM, ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за организацию взрыва на кладбище в саудовском городе Джидда, где в присутствии французских дипломатов проходила церемония, посвященная подписанию по итогам Первой мировой войны Компьенского перемирия 11 ноября 1918 года.

Как говорится в сообщении информационный ресурс ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «атака имела целью, главным образом, консула Франции, который присутствовал на церемонии на фоне помощи, оказываемой его правительством публикациям карикатур, оскорбляющих пророка».

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