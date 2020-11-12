Тирана, , 23:39 — REGNUM Министр экономики и финансов Албании Аниля Денай 12 ноября сообщила на своей странице в социальной сети Facebook о том, что она заразилась коронавирусом и в настоящее время находится на карантине.

Анила Денай Financa.gov.al

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в своем обращении Денай призвала сограждан к соблюдению предписанных правительством мер по противодействию распространению коронавируса.

В тот же день стало известно о том, что коронавирусом заразились иерархи католической и православной церквей Албании.

В настоящий момент эпидемиологическая ситуация в Албании стремительно ухудшается, как и в целом в регионе Западные Балканы. По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании был выявлен 2621 случай заражения коронавирусом. 12 574 человека уже излечились от COVID-19. 598 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки умерли восемь пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходят 13 039 человек.

В стране повсеместно действует масочный режим, в ряде регионов введен комендантский час.

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