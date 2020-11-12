Кострома, , 22:42 — REGNUM Марина Удгодская, которая, работая уборщицей, победила на выборах главы Повалихинского сельского поселения в Костромской области, не собирается уходить в отставку, сообщила она 12 ноября журналистам.

Комментируя слухи о том, что она решила оставить пост чиновника, Удгодская сказала, что у неё были такие мысли: она собиралась уйти.

Удгодская «Но меня поддержали депутаты, обещали помогать в решении всех вопросов. Раз в неделю я буду ездить в Чухлому, к главе района, который тоже обещал мне помогать во всех вопросах».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Удгодская на сентябрьских выборах выступала как технический кандидат — единственная альтернатива действующему главе района. Жители села предпочли проголосовать за неё.

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