Белград, , 23:16 — REGNUM В канцелярии Косово при правительстве Сербии расценили как «истеричную» реакцию министерства иностранных дел и диаспоры Косово на заявление президента Сербии Александра Вучича о возможном конфликте на Балканах в случае провала переговоров между Белградом и Приштиной. Вучич заявил, что лучшим возможным решением проблемы Косово является диалог, в противном случае в крае может разгореться конфликт по типу Нагорного Карабаха.

Читайте также: Вучич: Сербия наращивает военный потенциал из опасения перед агрессором

Глава канцелярии Косово при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что сутью заявления Вучича было стремление принести мир Сербии и сербскому народу.

Читайте также: В МИД Косово обвинили Сербию и РФ в попытке дестабилизировать Балканы

Петар Петкович Если представители албанцев в Приштине также заинтересованы в мире, они должны приветствовать и поддерживать такие устремления Белграда… Сербия и ее президент постоянно ‑ и словами, и делами — доказывает, что мы сильнейший гарант мира и стабильности в регионе и это понимают и поддерживают все релевантные факторы международного сообщества.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, и.о. президента Косово Вьоса Османи призвала Европейский союз и НАТО отреагировать на «угрозы» Вучича.

Читайте ранее в этом сюжете: В МИД Косово обвинили Сербию и РФ в попытке дестабилизировать Балканы