Белград, 12 ноября 2020, 23:16 — REGNUM В канцелярии Косово при правительстве Сербии расценили как «истеричную» реакцию министерства иностранных дел и диаспоры Косово на заявление президента Сербии Александра Вучича о возможном конфликте на Балканах в случае провала переговоров между Белградом и Приштиной. Вучич заявил, что лучшим возможным решением проблемы Косово является диалог, в противном случае в крае может разгореться конфликт по типу Нагорного Карабаха.
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Глава канцелярии Косово при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что сутью заявления Вучича было стремление принести мир Сербии и сербскому народу.
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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, и.о. президента Косово Вьоса Османи призвала Европейский союз и НАТО отреагировать на «угрозы» Вучича.
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