Брюссель, , 22:07 — REGNUM В четверг, 12 ноября, Европейская комиссия одобрила программу помощи Албании на сумму 103,3 миллиона евро.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, особый акцент в программе делается на вопросах, имеющих значение для вступления страны в Евросоюз, таких как обеспечение верховенства права, защита прав человека и благое управление. Помимо этого, Евросоюз предложил Албании помощь в устранении кризиса, вызванного COVID-19.

Годовая программа действий для Албании содержит семь пунктов — поддержка благого управления (48,1 миллиона евро), поддержка программы по объединению (1,5 миллиона евро), продвижение интеграции в Европейский союз (8,3 миллиона евро), поддержка установления верховенства права (5 миллионов евро), поддержка прав собственности (5,7 миллиона евро), международная операция по мониторингу (8,7 миллиона евро), программа экономического восстановления (26 миллионов евро).

Всего Евросоюз выделил свыше 50 миллионов евро на поддержку Албании в период кризиса, вызванного COVID-19.

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