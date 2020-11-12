Вашингтон, 12 ноября 2020, 22:19 — REGNUM Республиканцам следует признать победу на состоявшихся президентских выборах кандидата от Демократической партии США Джо Байдена.
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Об этом сообщил журналистам 12 ноября лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер. Он отметил, что Байден победил — это очевидно.
Участвовавшая в этой пресс-конференции спикер палаты представителей Нэнси Пелоси добавила:
Напомним, Республиканская партия США не признаёт победы Байдена. Официальные итоги выборов не объявлены.
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