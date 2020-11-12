Москва, , 22:04 — REGNUM Министры иностранных дел России и Армении Сергей Лавров и Зограб Мнацаканян обсудили по телефону положение в Нагорном Карабахе и судьбу армянского культурного наследия в этом регионе, сообщает 12 ноября пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.

Сергей Лавров и Зограб Мнацаканян Mid.ru

Кроме того, в переговорах принимали участие глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и заместитель госсекретаря США Стивен Биган, сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.

Стороны обменялись мнениями по ситуации, сложившейся после введения режима прекращении огня в Карабахе.

«Мнацаканян подчеркнул, что заявление, направленное на установление режима прекращения огня, размещение миротворцев, не может считаться всеобъемлющим решением нагорно-карабахского конфликта», — заявляет пресс-служба МИД Армении.

Была отмечена «ключевая роль Турции в планировании, провоцировании и ведении войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха, что выражалось как в непосредственном участии в боевых действиях, так и в вовлечении иностранных боевиков в зону конфликта».

«Министр иностранных дел Армении исключил любую роль Турции в миротворческих операциях в Арцахе, несмотря на шаги, предпринятые в этом направлении», — подчеркивает пресс-служба МИД Армении.

Мнацаканян подчеркнул необходимость скорейшего разрешения гуманитарного кризиса в Карабахе, «возникшего в результате турецко-азербайджанской агрессии».

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 12 ноября в столицу Нагорного Карабаха Степанакерт вошли подразделения российских миротворцев.

Бои в Карабахе продолжались с 27 сентября по 10 ноября. Общее количество погибших с обеих сторон до сих пор неизвестно.

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